شرطة الجلفة توجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجلفة نداءً للمواطنين تدعوهم للتعاون والإدلاء بأي معلومات لديهم حول شخص مشتبه فيه بعدة جنح. جاء هذا النداء بناءً على الإنابة القضائية الصادرة عن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة (الغرفة الأولى)، وطبقًا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية.

وذكرت مصالح الأمن في بيانها أن المشتبه فيه الظاهر في الصورة، المدعو (ب ك)، متورط في جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية، وجنحة النصب، وجنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونًا.

ودعت مصالح أمن ولاية الجلفة كل من تعامل مع الشخص المذكور أو لديه معلومات بصفته شاهداً أو ضحية، إلى التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق (الغرفة الأولى) لدى محكمة الجلفة، لسماعه كضحية او الإدلاء بشهادته في قضية الحال