مجازر صهيونية جديدة في غزة

استشهد 31 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف صهيوني استهدف مستشفى ميدانيا داخل مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. كما استشهد 9 آخرون في جنوب قطاع غزة.

وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي: "ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الصهيوني لمستشفى ميداني داخل مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح إلى 31 شهيدا بينهم أطفال، وإصابة العشرات".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها في وقت سابق إن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة خديجة التي تؤوي آلاف النازحين غرب دير البلح، ما أدى لاستشهاد 24 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة".

وأشارت إلى أن "طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال المواطنين، وعدد الشهداء قابل للارتفاع في أي وقت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظا بالجرحى".

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 9 فلسطينيين وأُصيب آخرون بقصف صهيوني استهدف منزلين في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس: "وصلنا 9 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف الاحتلال لمنزلين أحدهم برفح، والثاني في خان يونس".