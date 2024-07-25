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العالم

مغني "راب" صهر بن علي يترشح للرئاسيات في تونس

27 جولية 2024 ()
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أعلن مغني راب معروف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس اكتوبر المقبل.

ونشر مغني الراب كريم بن محمد الغربي المعروف باسم ''كادوريم'' فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أعلن من خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية .

وبرر كريم العربي الذي كان صهرا للرئيس السابق زين العابدين بن علي (تزوج ابنته نسرين بعد سقوط نظامه)، دوافع ترشحه برغبته في المساهمة في تغيير الوضع الصعب الذي تعيشه تونس، ووصفه بالوضع الدقيق والحساس.

وقام مغني الراب الذي قام العام الماضي بحملة أعمال خيرية واسعة في مناطق الداخل التونسي، بسحب استمارة التزكية الشعبية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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