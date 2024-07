Une vague de chaleur affectera le nord du pays

Les services météorologiques ont émis une alerte concernant une vague de chaleur exceptionnelle qui touchera le nord du pays.

Selon les prévisions, une intense vague de chaleur, avec des températures allant de 40 à 42 degrés Celsius à l'ombre, affectera les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf à partir de demain, dimanche, et ce jusqu'à la fin de la journée de lundi.

Par ailleurs, les wilayas de Guelma, Chlef et Ain Defla connaîtront une vague de chaleur extrême, avec des températures dépassant les 46 degrés Celsius à l'ombre, à partir de demain, dimanche, jusqu'à la soirée de lundi.