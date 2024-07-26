أوشيش يعين مدير حملته الانتخابية

أعلن المترشح لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، يوسف أوشيش، اليوم السبت، تعيين جمال بلول مديرا لحملته الانتخابية.

وجاء في بيان لحزب جبهة القوى الاشتراكية: "بعد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بتاريخ 24 يوليو الماضي، قبول واعتماد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل باسم جبهة القوى الاشتراكية، قام الرفيق يوسف أوشيش اليوم بتعيين الرفيق جمال بلول مديرا لحملته الانتخابية".

ووفق ذات البيان سيتم التنصيب الرسمي للمعني والمديرية الوطنية للحملة الانتخابية يوم السبت، 3 أوت 2024، على الساعة 10 صباحاً، في المقر الوطني للحزب.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أعلن، الخميس الماضي، عن القائمة الأولية للمترشحين تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من: عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون.