غليزان: القبض على سارق الكوابل الكهربائية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص في حالة تلبس بمحاولة سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالإنارة العمومية، وهذا بعد تلقي مكالمة هاتفية في حدود الساعة 01:30 صباحا عبر الرقم الأخضر 1548 مفادها وجود شخصين يقومان بسرقة الكوابل الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان، وعلى الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان،ليتم توقيف أحد المشتبه فيهما.

وبعد معاينة المكان تم ضبط معدات تستعمل في عملية السرقة مثمتلة في قاطع الأسلاك،وفأس وأداة حفر.وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه في العملية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.