آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

ارتفاع أسعار البن: اجتماع وزاري وقرارات

27 جولية 2024 ()
+ -

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لاتخاذ التدابير اللازمة في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية.

ووفق بيان الوزارة الأولى تم إقرار عدة تدابير أهمها تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة.

كما خلص الاجتماع المذكور إلى المرافقة ذات الطابع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال وتخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة.

وشارك في الاجتماع، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالإضافة إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين العاملين في القطاع المعني، حسب البيان ذاته.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أسطول حربي روسي يرسو في ميناء وهران

    11655 قراءة
  • 3

    أمطار على 9 ولايات

    10013 قراءة
  • 4

    توقيف المعتدين على عمال صيدلية بالعاصمة

    9739 قراءة
  • 5

    أغلى وأرخص أسعار البنزين بالدول العربية.. وهذا ترتيب الجزائر

    8543 قراءة