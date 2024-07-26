ارتفاع أسعار البن: اجتماع وزاري وقرارات

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لاتخاذ التدابير اللازمة في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية.

ووفق بيان الوزارة الأولى تم إقرار عدة تدابير أهمها تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة.

كما خلص الاجتماع المذكور إلى المرافقة ذات الطابع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال وتخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة.

وشارك في الاجتماع، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالإضافة إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين العاملين في القطاع المعني، حسب البيان ذاته.