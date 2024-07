Réunion interministérielle suite à la hausse des prix du café

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, samedi, une réunion interministérielle pour prendre les mesures nécessaires face à la hausse des prix mondiaux du café et à ses répercussions sur le marché local, et ce, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Conformément aux instructions de Monsieur le président de la République relatives au suivi continu de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation et à la protection du pouvoir d'achat des citoyens, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, samedi 27 juillet 2024, une réunion interministérielle pour prendre les mesures nécessaires face à la hausse des prix mondiaux du café et à ses répercussions sur le marché local", lit-on dans le communiqué.

A cet égard, plusieurs mesures ont été décidées, notamment l'accompagnement fiscal des opérateurs économiques en activité dans ce secteur, le plafonnement des marges bénéficiaires à l'importation et à la distribution en gros et au détail et l'affectation d'un circuit vert aux importateurs par les services des Douanes pour faciliter les procédures d'importation de ce produit, précise le communiqué.

Ont pris part à cette réunion le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et nombre d'opérateurs économiques du secteur concerné, conclut la même source.