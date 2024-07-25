ترخيص استيراد العتاد الفلاحي المستعمل أقل من 7 سنوات

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، موقّع من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي، يحدد شروط وكيفيات استيراد خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة أقل من 5 سنوات وكذا المعدّات والعتاد الفلاحي المستعمل أقل من 7 سنوات، قصد وضعها للاستهلاك.

وفرض المرسوم المذكور "معايير صارمة" بخصوص نوعية وجودة العتاد المسموح بدخوله إلى الجزائر لتفادي التزوير وحماية الاقتصاد الوطني.

وعرفت المادة الثانية من المرسوم، المؤرخ في 22 جويلية 2024، خط الإنتاج على أنه مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل لا سيما في استخراج وإنتاج أو توضيب المنتجات، أما معدات الإنتاج فهي كل عنصر لوحده أو من خلال دمجه في خط الإنتاج، ينتج أو يسمح بإنتاج سلعة أو خدمة، في حين المعدات والعتاد الفلاحي هي كل أداة مجهزة بنظام ميكانيكي وكذا الجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز أشغال فلاحية، قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات.

وجاء في المادة الرابعة:"تخضع جميع خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، بغرض جمركتها ووضعها للاستهلاك وقبل شحنها إلى الحصول على شهادة تأهيل تسلّم من طرف المدير المكلّف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاجي أو الفلاحي".

في حين جاء في المادة الخامسة: "يرخّص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل التي لم تتجاوز سن خمس سنوات بالنسبة لخطوط أو معدات الإنتاج، وسبع سنوات بالنسبة للمعدات أو للعتاد الفلاحي ابتداء من تاريخ إنتاجها أو عند الاقتضاء، من تاريخ وضعها في الخدمة ويتم توثيق حالة تشغيلها الجيّدة من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” أو معتمدة من قبل هيئة أجنبية معترف بها من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد ويُشترط أن لا تشكّل خطرا على السلامة والصحة والبيئة".

أما المادة السادسة من المرسوم فنصت على أن المتعامل الاقتصادي الذي يطلب الحصول على شهادة التأهيل مطالب أن يكون مقيّدا في السجل التجاري أو حائزا على البطاقة المهنية للفلاح.

كما حمل المرسوم في مواده عدة وثائق إلزامية قبل جمركة العتاد المستعمل منها شهادة التأهيل بملف يحتوي على استمارة طلب الحصول على الشهادة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي ونسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركة ونسخة من مستخرج السجل التجاري الإلكتروني تبرز رمز النشاط ذي الصلة بخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة موضوع الطلب، ونسخة من البطاقة المهنية للفلاح والبطاقة البيانية للمستثمرة الفلاحية بالنسبة للمعدات والعتاد الفلاحي المستعمل.

واشترط المرسوم أن لا تشكل هذه التجهيزات خطرا على السلامة والصحة والبيئة وفقا للمواصفات المطلوبة المطبقة عليها، ويجب أن تكون المراقبة المنجزة من قبل هيئة تقييم المطابقة موضوع تقرير يتضمن وصفا تفصيليا لخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل يبرز خصوصا التسمية والعلامة والنوع والمصنع وسنة الصنع وبلد المنشأ وبلد المصدر، مع تحديد الاستخدام والنشاط، وعند الاقتضاء المنتج أو المنتجات التي ينتجها وكذا قدرته الإنتاجية أي الكمية والوقت، ومواقع وشروط الاستغلال أو التخزين في بلد المصدر والمكونات التي يتشكّل منها.