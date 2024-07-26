رابع صفقات مولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، رابع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية التي افتتحت في يوم 1 جويلية 2024.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" عن ضم المدافع الإيفواري سيرج أنتوني باجو، الذي سيعوض المغادر جمال الدين بلعمري.

وقبل هذه الصفقة، كان النادي العاصمي قد نجح في استقدام كل من وسط الميدان زكريا دراوي، الحارس توفيق موساوي والجناج الإيفواري زينون كيبري إيمانويل جونيور.

ويواصل بطل الجزائر الموسم الماضي التسوق في السوق الإيفوارية، حيث أصبح يضم في صفوفه 4 لاعبين من البلد الواقع في غرب إفريقيا.