آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

رابع صفقات مولودية الجزائر

27 جولية 2024 ()
+ -

 

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، رابع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية التي افتتحت في يوم 1 جويلية 2024.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" عن ضم المدافع الإيفواري سيرج أنتوني باجو، الذي سيعوض المغادر جمال الدين بلعمري.

وقبل هذه الصفقة، كان النادي العاصمي قد نجح في استقدام كل من وسط الميدان زكريا دراوي، الحارس توفيق موساوي والجناج الإيفواري زينون كيبري إيمانويل جونيور.

ويواصل بطل الجزائر الموسم الماضي التسوق في السوق الإيفوارية، حيث أصبح يضم في صفوفه 4 لاعبين من البلد الواقع في غرب إفريقيا.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أول ميدالية للعرب في أولمبياد باريس

    7896 قراءة
  • 3

    بلايلي يتمرد

    7522 قراءة
  • 4

    بلايلي يرد على إدارة المولودية

    5813 قراءة
  • 5

    غموض بخصوص "هجوم الجولان"

    5646 قراءة