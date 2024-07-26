شبيبة القبائل تتدعم بصفقة جديدة

قدمت شبيبة القبائل، اليوم السبت، ثامن استقداماتها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتعلق الأمر بلاعب الوسط المالي باباكار سار الذي لعب الموسم الماضي في نادي سيمبا التنزاني.

وجاء إعلان الصفقة الجديدة خلال شريط فيديو على الصفحة الرسمية للشركة المالكة للنادي، موبيليس، مرفوقا بنص: "مرحبا بك في بيت الشبيبة .. اللاعب السنيغالي باباكار سار رسميا في صفوف فريق شبيبة القبائل".

وقبل ذلك ضم "الكناري" كل من: الحارس غايا مرباح، المدافع محمد أمين مداني، وسط الميدان المالي ساديو كانوتي، الجناح أيمن لحمري، الظهير الأيمن محمد رضا حميدي، المدافع إيدير مقدم والمهاجم لوناس عجوط.

ولن تكون هذه الصفقة الأخيرة لأشبال المدرب عبد الحق بن شيخة الذين يعولون على آداء موسم استثنائي ينسي الانصار خيبات السنوات الماضية.