موجة حر شديدة على هذه الولايات

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، استمرار تسجيل موجة الحر على عدة ولايات بشرق وغرب الوطن .

وأوضحت ذات المصالح، أن موجة حر شديدة قد تتعدى فيها درجات الحرارة 42 درجة ستجتاح ولايات بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، جيجل، عين الدفلى، الشلف، غليزان. وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين.

كما حذر ذات المصدر في تنبيه من المستوى الأول، من رعود مرتقبة بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية السادسة مساء، على كل من ولاية تبسة خنشلة، البويرة، المدية، تلمسان، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، إن قزام.