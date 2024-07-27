اتحاد العاصمة يعلن تعاقده مع غيلاس قناوي

أعلن فريق اتحاد العاصمة، تعاقده مع اللاعب غيلاس قناوي، القادم من النادي المصري. ورحب النادي باللاعب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكشفت إدارة النادي المصري تفاصيل الموافقة على العرض المقدم من نادي اتحاد العاصمة للحصول على خدمات غيلاس قناوي جناح أيسر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على سبيل الانتقال النهائي، وذلك بعد سداد القيمة المالية المتفق عليها نظير الانتقال، ليبدأ نادي اتحاد العاصمة في اتمام إجراءات انتقال اللاعب وحصوله على البطاقة الدولية الخاصة به.

وأكد النادي المصري فى بيان عبر حسابه الرسمي أن اللاعب غيلاس قناوي صاحب الجنسية الجزائرية البالغ من العمر 26 عامًا قد انضم للنادي البورسعيدي مطلع الموسم الحالي 2024/2023 بعقد يمتد لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف فريق وفاق سطيف .

ونجح غيلاس قناوي في إحراز أربعة أهداف مع المصري خلال تسعة عشر مباراة قبل أن تداهمه الإصابة ليتعافى بعدها اللاعب الذي عاد منذ نحو ثلاثة أسابيع للجزائر لإنهاء العديد من ارتباطاته الشخصية المتعلقة بأداء خدمته العسكرية والتي صعبت كثير من عودته مرة أخرى لصفوف المصري وهو الأمر الذي دفع المصري للموافقة على انتقاله لاتحاد العاصمة.