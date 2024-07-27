بعث مركز جواري لتخزين الحبوب في العاصمة

يقف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة على عدد من المشاريع التابعة لقطاعه.

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إنه "في مستهل زيارته التفقدية، أشرف الوزير، مرفوقا بوالي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن، بالرويبة"، حيث قدمت له معطيات تقنية حول هذه المنشأة التي تندرج ضمن البرنامج الوطني الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب.

ومن جهته، ذكّر شرفة - يضيف البيان - بأهمية هذا البرنامج في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، الذي يتضمن 350 مركزا جواريا، و30 صومعة إستراتيجية، بالإضافة إلى 16 منشأة أخرى قيد الإنجاز.

وقد حددت مدة إنجاز هذا المشروع بستة أشهر.

وفي محطته الثانية، تفقد الوزير، مشروع إنجاز مجمع لإنتاج الحليب المقنن والمدعم بسعة مليون لتر يوميا، الكائن بالمنطقة الصناعية ببلدية الرويبة.

وقد استمع الوزير، لعرض حول المشروع الذي تشرف الأشغال فيه على النهاية، حيث عرف نسبة تقدم كبيرة في الإنجاز فاقت 90 بالمائة.

وفي هذا الصدد، شدد شرفة، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتسليم المشروع قبل نهاية السنة.

وللإشارة، وحسب بيان الوزارة، يحتوي المركب على وحدة لإنتاج الحليب المدعم، ووحدة أخرى لإنتاج الحليب المعقم بدرجة حرارة عالية (UHT) حيث ستسمح قدراته الإنتاجية بتموين الجزائر العاصمة والولايات المجاورة بمادة الحليب.