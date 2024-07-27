القضاء على 3 إرهابيين بعين الدفلى

تمكنت، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، من القضاء على (03) إرهابيين خطيرين، بولاية عين الدفلى.

وجاء بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أنه "إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاشتة زوڨاغة بالعطاف بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت يوم أمس 27 جويلية 2024، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على (03) إرهابيين خطيرين، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي دبار بومدين، الإرهابي حمناش إبراهيم والإرهابي علالي محمد. العملية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وخمسة (05) مخازن بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى".

تأتي هذه العملية –يضيف البييان- لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.