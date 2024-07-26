شهدت قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري تغييرًا ملحوظًا في النصف الأول من 2024، بالتزامن مع زيادة شحنات الخام إلى الأسواق العالمية بنحو 11 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفع متوسط صادرات الجزائر من النفط الخام إلى 416 ألف برميل يوميًا خلال أول 6 أشهر من 2024، مقارنة مع 375 ألف برميل يوميًا خلال المدّة نفسها من 2023.

وكشفت منصة "وحدة أبحاث الطاقة"، (مقرها واشنطن)، عن قائمة أكثر 5 دول استيرادًا للنفط الخام الجزائري في السداسي الأول من 2024، التي أظهرت احتفاظ فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالمراكز الـ 3 الأولى كالمعتاد، ثم الهند وكوريا الجنوبية على التوالي.

وكانت فرنسا أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري في النصف الأول من 2024، بمتوسط 75 ألف برميل يوميًا.

بينما استوردت إسبانيا 65 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال الأشهر من يناير إلى جوان 2024، بزيادة 4 آلاف برميل يوميًا على أساس سنوي، لتأتي في المركز الثاني.

وحلّت إيطاليا ثالثة بمقدار 47 ألف برميل يوميًا، والهند رابعا، بمتوسط 46 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من 2024.

وكوريا الجنوبية خامس، بمتوسط 42 ألف برميل يوميًا، ارتفاعًا من 20 ألفًا في المدّة نفسها من العام الماضي.

أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري في النصف الأول من 2024

وتأتي كل من البرتغال والمملكة المتحدة وهولندا، بمتوسط 30 ألفًا، و27 ألفًا، و19 ألف برميل يوميًا، على التوالي.

وإجمالًا، صدّرت الجزائر 2.5 مليون برميل من النفط الخام خلال النصف الأول 2024، حيث شكّلت أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري، أكثر من 66 بالمائة ما يعادل 1.65 مليون برميل.

وبحسب أحدث البيانات الشهرية الصادرة عن منظمة أوبك، ارتفع إنتاج النفط في الجزائر إلى 906 آلاف برميل يوميًا خلال جوان الماضي، مقابل 900 ألف برميل يوميًا في ماي السابق له، ليكون قريبًا من المستوى المحدد له عند 908 آلاف برميل يوميًا لنهاية الربع الثالث من 2024، وفق قرارات أوبك+.