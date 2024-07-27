تأهل نمور وبودينة وإقصاء بن شاذلي

تأهلت فراشة الجمباز الجزائري، كايليا مور إلى نهائي المتوازي مختلف الارتفاعات في الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد أن حققت علامة 15.600 في التصفيات التي جرت صبيحة اليوم بقاعة بيرسي بباريس وستخوض نمور نهائي هذا الاختصاص يوم الفاتح أوت المقبل.

وعلى صعيد المشاركة الجزائرية في الأولمبياد، وفق سيد علي بودينة في رياضة التجديف تخصص سكيف ثقيل، صبيحة اليوم في التأهل إلى الربع نهائي بعد أن احتل المركز الأول بتوقيت 7:10.23 في جولة الاستدراك على عكس نهاد بن شاذلي في رياضة التجديف تخصص سكيف ثقيل دائما والتي حلت ثالثة في جولة الاستدراك لتغادر ابنة وهران الأولمبياد مع تجربة ثرية في أول مشاركة لها.