Trois terroristes éliminés à Aïn Defla

Une unité de l'Armée Nationale Populaire a réussi à éliminer trois terroristes dans la wilaya de Aïn Defla.

Selon un communiqué du ministère de la Défense Nationale publié aujourd'hui"suite à une opération de fouille et de ratissage dans la région de Tachta Zougagha à El Attaf, dans le secteur militaire d'Aïn Defla dans la première région militaire, une unité de l'Armée Nationale Populaire a éliminé, le 27 juillet 2024, trois dangereux terroristes. Il s'agit des terroristes Dabar Boumediene, Hamnache Ibrahim et Alali Mohamed. L'opération a permis de saisir deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq chargeurs ainsi qu'une quantité de munitions et d'autres matériels".

Le communiqué ajoute que cette opération "confirme une fois de plus la vigilance et la détermination des unités de l'Armée Nationale Populaire à traquer ces criminels à travers tout le territoire national, jusqu'à leur éradication totale.