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الجمارك تنشر القائمة النهائية للمقبولين في مسابقة التوظيف

28 جولية 2024 ()

38serv

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كشفت المديرية العامة للجمارك، عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة على أساس الاختبارات بعنوان سنة 2023.

وأوضح بيان الجمارك عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنه تم نشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة على أساس الاختبارات بعنوان سنة 2023، للالتحاق بالتكوين المتخصص، رتبة "ضابط فرق"، الخاصة بالمترشحين المقيمين بولايات الجنوب (تمنراست، بشار، إليزي وورقلة)، والتي ستجري يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 جويلية

ويكون الاطلاع على القائمة الإسمية عبر الرابطين أدناه:

 

https://douane.gov.dz/spip.php?article563

 

https://douane.gov.dz/IMG/pdf/liste_candidats_officier_de_brigades_ar_2024-2.pdf

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