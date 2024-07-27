مصارع مغربي يقصى أمام مصارع "الكيان"

ودع المصارع المغربي عبد الرحمان بوشيتة، مسابقة الجيدو للألعاب الأولمبية بباريس من الدور الأول بعد أن سقط أمام منافسه من الكيان الصهيوني باروش شمايلوف في وزن تحت 66 كلغ.

وكانت دعوات قد انطلقت من المغرب تطالب المصارع المغربي بالانسحاب من هذه المواجهة بسبب الأوضاع الراهنة الموسومة بالابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني من طرف سلطات الكيان والتي لم تستثن حتى الرياضيين الفلسطيينين.

يذكر أن المصارع الجزائري دريس مسعود موجود في نفس الوضعية حيث أوقعته القرعة أمام مصارع الكيان توهار بوتبول في وزن تحت 73 كلغ وهي المنازلة المبرمجة غدا 29 جويلية

وكان المغرب سابقا قد لجأ في مناسبات محدودة لخيار المقاطعة ورفض مواجهة ممثلي الكيان الصهيوني في مختلف المسابقات الرياضة يبقى أبرزها مقاطعة منافسة كرة القدم في أولمبياد 1968 التي جرت بدولة المكسيك عندما أوقعت القرعة المنتخب المغربي لكرة القدم مع منتخب الكيان في مجموعة ضمت أيضا المجر والسلفادور.