الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2030

أكدت مديرة مركزية بمديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات مقيدش فرح، أن الجزائر تسعى لبلوغ 29 مليار دولار سنويا من الصادرات خارج المحروقات في آفاق سنة 2030.

وقالت مقيدش للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، "إننا نعمل كذلك على مرافقة ودعم قطاعات واعدة ومنها الخدمات والسياحة والمناجم باعتبارها روافد مهمة للاقتصاد الوطني وفق ديناميكية تراعي التوجه الوطني لبلوغ 29 مليار دولار سنويا من الصادرات خارج المحروقات في آفاق سنة 2030."

وأضافت في هذا الخصوص أن "هناك العديد من المؤشرات الايجابية تعزز الثقة والتفاؤل بقدرة المؤسسة الجزائرية على قلب المعادلة التقليدية القائمة على الاستيراد والتوجه أكثر نحو التصدير ومنها سياسة تصدير "مواد البناء والاسمنت" وهي تجربة يمكن الافتخار بها، إلى جانب تصدير الحديد، وهو اليوم من القطاعات الواعدة خصوصا مع انطلاق الأشغال بمنجم "غارا جبيلات" بحيث سيجعل من الجزائر بلدا رائدا ورئيسيا في مجال إنتاج وتصدير الحديد".

ومن جهة أخرى، كشفت مقيدش، أن "الجزائر حققت 397 مليون دولار من الصادرات في عدد من الشعب الواعدة في مجالات الفلاحة والصناعات التحويلية منها البيسكويت والعجائن والمشروبات الغازية وذلك بفضل السياسة الوطنية الجديدة الداعمة للاستثمار في قطاعات كانت إلى وقت قريب يهيمن عليها الاستيراد".