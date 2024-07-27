اتحاد العاصمة يحدد قائمة المسرحين

تحددت معالم قائمة اللاعبين المسرحين من فريق اتحاد العاصمة مع حصة الاستئناف التي جرت مساء أمس بملحق ملعب نيلسون مانديلا.

وتضم القائمة كل من المدافع الأيمن بركات ولاعب الوسط توال والمهاجم باشا والثنائي المالي كانو وكانوتي وهؤلاء لازالوا مرتبطين بعقود مع الفريق على عكس جحنيط وبوشينة الذين انتهت علاقتهم بالاتحاد بنهاية عقدهم.

وبحجة غياب اللباس الخاص بهم، منع الثلاثي كانو وكانوتي وباشا من مشاركة زملائهم في حصة الاستئناف التي جرت أمس بملحق ملعب نيلسون مانديلا والتي أشرف عليها المدرب الجديد نبيل معلول.

وتبحث إدارة الاتحاد عن صيغة لإعارة كانو وكانوتي مقابل اقحام عبد الرحمان باشا في صفقة تباديلية مع وفاق سطيف للحصول على المدافع شعيبي.

بالمقابل رسم الاتحاد انضمام المهاجم غيلاس قناوي قادما من النادي المصري البورسعيدي ليصبح المهاجم الأسبق لوفاق سطيف خامس انتدابات الفريق للموسم الجديد بعد كل من الياس شتي و حسام الدين غشة وغلودي ليكونزا وكيفين مونديكو.