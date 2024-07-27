إيران تحذر الكيان الصهيوني

حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، دولة الاحتلال الصهيوني من أي مغامرة جديدة تجاه لبنان بذريعة حادثة "مجدل شمس" في منطقة الجولان.

وفي بيان رسمي، قال كنعاني: "نحذر بشدة من أي مغامرة جديدة لإسرائيل تجاه لبنان بذريعة حادثة مجدل شمس في منطقة الجولان المحتل”، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تسعى إلى صرف انتباه الرأي العام والعالم عن جرائمها في فلسطين بسيناريو وهمي بعد عشرة أشهر من القتل الجماعي في قطاع غزة ومذبحة الأطفال والنساء الفلسطينيين".

وأضاف كنعاني أن الاحتلال لا يملك الحد الأدنى من السلطة الأخلاقية للتعليق والحكم على الحادثة التي وقعت في منطقة مجدل شمس، ولن يتم سماع ادعاءات هذا النظام ضد الآخرين مؤكدًا أن "من مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، دعم استقرار وأمن لبنان والمنطقة في مواجهة مغامرات الاحتلال المعتدي".

وأوضح كنعاني أن “أي عمل جاهل من قبل الاحتلال يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق عدم الاستقرار وانعدام الأمن والحرب في المنطقة، وفي هذه الحالة سيكون النظام المذكور هو المسؤول النهائي والرئيسي عن العواقب وردود الفعل غير المتوقعة لمثل هذا السلوك الغبي”.

كما أوصى كنعاني "الحكومة الأمريكية بعدم استمرار تسليح النظام الصهيوني بأسلحة الدمار الشامل وتكريم رئيس الوزراء لهذا النظام بعد عشرة أشهر من الجرائم المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية"، داعيًا إلى "العمل من أجل السلام والأمن العالميين، ومنع الاحتلال من إشعال نار جديدة".