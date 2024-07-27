البليدة: توقيف محتال العملات الرقمية

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بالمصالحة الولائية للشرطة القضائية في البليدة، من توقيف متهم بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومسير صفحة أكاديمية شمال إفريقيا للأعمال، والناشط في مجال التداول بالعملات الرقمية .

المعلومات الأمنية المتوفرة لدى "الخبر"، كشفت أن المشتبه فيه، يحوز على صفحتين افتراضيتين، خاصة بمجال التداول في العملات الرقمية، مثل العملة المشهورة عالميا "البيتكوين"، وأنه كان يستغل ضحاياه في التعامل معه، مقابل عروض وهمية، ويبدو أن بعض الضحايا ممن تعرضوا لأفعال نصب واحتيال من قبله، قاموا بالتبليغ عنه، ليتم مباشرة تحقيق أمني، أفضى بتهديد هويته والقبض عليه، وإحالته إلى الجهات القضائية المؤهلة، لدى محكمة بوفاريك لمقاضاته، وأن مصالح الأمن تدعو كل من تعرض إلى عمليات نصب واحتيال ضده، أن يتقرب من مراكز الأمن أو محكمة بوفاريك، لتقييد شكوى ضد المتهم.