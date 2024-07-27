تيبازة: إحباط عملية "حرقة" وتوقيف 21 شخصا

تمكنت مصالح شرطة تيبازة بالتنسيق مع حرس السواحل نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مع توقيف 21 شخصا متورطا، في عمليتين متفرقتين، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان للأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر، أنه في إطار التنسيق العملياتي بين مصالح الشرطة وحرس السواحل وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تمكنت شرطة تيبازة في عمليتين متفرقتين نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 21 شخصا بالواجهة البحرية لكل من بواسماعيل وتيبازة.

وسمحت العملية الأولى التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بواسماعيل بالواجهة البحرية لذات المدينة بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس السواحل ببوهارون، بتوقيف 15 شخصا مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، مع ضبط وحجز وسائل خاصة بالإبحار السري، واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر بـ 1730 يورو، حسب ذات البيان.

أما العملية الثانية التي عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالواجهة البحرية لتيبازة، بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس السواحل، مكنت عقب إجراء تحريات أمنية وعمليات رصد، من توقيف 6 أشخاص كانوا بصدد الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، من بينهم إثنين من منظمي العملية، يضيف ذات البيان.

وبعد استكمال التحقيقات القضائية على مستوى مصالح الضبطية القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي المحكمتين المختصتين إقليميا، استنادا لبيان خلية الإعلام