نادي شبيبة القبائل يشرع في تربصه الثاني

شرع نادي شبيبة القبائل، اليوم السبت، في التربص المغلق الثاني له في عين البنيان (غرب الجزائر العاصمة) تحضيراً للموسم الكروي الجديد 2024-2025. ويستمر هذا التربص حتى 12 أغسطس المقبل بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام تحت إشراف المدرب الرئيسي عبد الحق بن شيخة.

كان التربص الأول قد جرى من 15 إلى 26 يوليو في الملعب الجديد لتيزي وزو "حسين آيت أحمد"، والذي اختُتم بمباراة تطبيقية بين اللاعبين.

تجري تحضيرات نادي "الكناري" بحضور ثمانية لاعبين جدد وهم: حارس المرمى غايا مرباح، المدافعون محمد أمين مدني، محمد رضا حميدي، إيدي مقدم، ووسط الميدان الهجومي أيمن عبد العزيز لحمري، والمهاجم لوناس عجوط. كما يتواجد في التعداد لاعبان أجنبيان هما: وسط الميدان الدولي المالي ساديو كانوتي ووسط الميدان السنغالي باباكار سار.

في المقابل، تم فسخ عقود أربعة لاعبين بالتراضي، وهم الحارس فارس زغرار، المدافعون أسامة قتال ورفيق منداس، والمهاجم فائق عمران. وكان النادي قد قام بتسريح كل من المهاجم دادي الحسين مواكي، ووسط الميدان محمد رضا بومشرة، والمدافع الأوسط بدر الدين سويعد بالتراضي.

للتذكير، اكتفى نادي شبيبة القبائل في الموسم الماضي بالمرتبة السادسة في الترتيب النهائي للرابطة الأولى "موبيليس"، بالتساوي مع نادي بارادو.