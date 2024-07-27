توقيف شخصين وحجز 1606 وحدة من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء بشلغوم العيد

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة شلغوم العيد بولاية ميلة نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخصين أحدهما مسبوق قضائيا و حجز 1606 وحدة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع، أسلحة بيضاء محظورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، على مستوى مدينة شلغوم العيد.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقيم به بمدينة شلغوم العيد، مستغلا مسكنه العائلي في تخزين المؤثرات العقلية، على إثر ذلك تم التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وتفتيش مسكن المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة حيث تم العثور بداخله كيس بلاستيكي يحتوي على 1560 وحدة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي ومبلغ مالي قدره 5000 دج من عائدات الترويج، ليتم توقيفه إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

التحقيق مع المشتبه فيه الذي تبين أنه مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة مكن من تحديد هوية مموله بالمؤثرات العقلية.

بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا تم تفتيش مسكن شريكه البالغ من العمر 25، أين عثر بداخله على 46 وحدة من المؤثرات العقلية من نفس النوع المحجوز بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة، ليتم توقيفه هو الآخر.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.