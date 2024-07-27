تيزي وزو: فتح و تهيئة حوالي 680 كلم من المسالك الغابية

سجلت ولاية تيزي وزو فتح وتهيئة 679,6 كلم من المسالك الغابية في إطار التدابير الوقائية من الحرائق المندرجة ضمن برنامج محافظة الغابات، وفق ما علم اليوم الأحد من هذه الهيئة.

وتم في إطار هذه الأشغال فتح وتهيئة 575 كلم من المسالك الغابية في إطار برنامج 2020/ 2024، من خلال تهيئة مسالك بطول 381 كلم و فتح 194 كلم من المسالك الجديدة، حسب نفس المصدر.

وتندرج هذه العمليات في إطار الانجاز الجاري لبرنامج يتضمن تهيئة 386 كلم من المسالك الغابية و فتح 237.4 كلم اخرى. كما تضاف إلى هذه الإشغال، العمليات المندرجة ضمن برنامج التجهيز لسنة 2022 المتعلق بتهيئة 113.9 كلم من المسالك الغابية، تم إنجاز منها 82.1 كلم إلى جانب فتح 22.5 كلم، أنجز 20.5 كلم منها .

كما كشفت مصالح محافظة الغابات أيضا عن الانجاز الجاري لبرنامج آخر عبر الولاية في إطار نفس الإجراءات الوقائية الرامية إلى فتح وتهيئة الممرات و المسالك بهدف تسهيل دخول وسائل مكافحة النيران في حالة اندلاع الحرائق.

و يتعلق الأمر بالبرنامج الممول في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية المتعلق بتهيئة 50.5 كلم من المسالك الريفية وفتح 37 كلم أخرى عبر 11 بلدية.