باحثون يكتشفون بكتيريا في الفم "تذيب" خلايا سرطانية

اكتشف باحثون أن البكتيريا المغزلية الشائعة في الفم قادرة على "إذابة" بعض أنواع الخلايا السرطانية، مما قد يساعد في علاج مرضى الأورام السرطانية، حسبما أوردت مصادر إعلامية اليوم الأحد.

وكشفت الدراسة التي أجرها خبراء من جامعات غاي وسانت توماس وكينغز كوليدج في لندن، بالإضافة إلى باحثين دوليين، أن البكتيريا المغزلية الموجودة بشكل شائع في الفم أدت إلى انخفاض بنسبة 70 إلى 99 بالمئة في كمية الخلايا السرطانية القابلة للحياة عند تركها معًا لبضعة أيام.

وتم تحليل حالة 155 مريضًا مصابًا بأورام في الرأس والرقبة، حيث لوحظ انخفاض بنسبة 65 بالمئة في خطر الوفاة عند اكتشاف البكتيريا المغزلية.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، ميغيل ريس فيريرا: "تكشف هذه الدراسة أن هذه البكتيريا تلعب دورًا أكثر تعقيدًا مما كان معروفًا سابقًا في علاقتها بالسرطان، حيث تقوم بشكل أساسي بإذابة خلايا سرطانات الرأس والرقبة، ويمكن أن تساعد في صياغة علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من سرطانات في الرأس والرقبة".