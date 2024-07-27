الجزائرية كيليا نمور تحجز مقعدها في النهائي

قدّمت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور أداءً رائعًا في الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تأهلت إلى نهائي جهاز العمودين غير المتوازيين. الشابة البالغة من العمر 17 عامًا تألقت بحصولها على المركز الأول في التصفيات بفضل أدائها المثالي الذي منحها 15.600 نقطة. تقدمت على منافستها الرئيسية الصينية تشيو تشيوان، التي حصلت على 15.060 نقطة.

في تصريح لها، أعربت نمور عن سعادتها رغم الضغط الكبير الذي شعرت به، خاصةً في جهاز العمودين غير المتوازيين، وهو تخصصها المفضل. وأشارت إلى أن دعم الجماهير ساعدها كثيرًا.

كيليا تأمل الآن في تحقيق أفضل النتائج في نهائي المسابقة العامة للأجهزة وفي طاولة القفز. كما أكدت أنها تعمل على تحسين أدائها في باقي الاختصاصات بعد بعض الهفوات التي حدثت في الحركات الأرضية وفي العمود الثابت.

تصفيات الجمباز ستستمر حتى الساعة 00:20 بتوقيت الجزائر، وننتظر المزيد من الإنجازات لهذه البطلة الجزائرية الشابة.