إعادة التشغيل الكامل لمحطة تحلية مياه البحر بعين تيموشنت

أعلن مجمع سوناطراك عن إعادة التشغيل الكامل لمحطة تحلية مياه البحر "شط الهلال" ببني صاف، بعد تعرضها لحريق في غرفة الخلايا الكهربائية قبل حوالي أسبوعين. الحريق كان قد أدى إلى توقف المحطة تمامًا، ولكنها عادت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية المقدرة بـ200 ألف متر مكعب يوميًا بفضل جهود فرق العمل.

تمكنت شركة الجزائرية للطاقة (AEC)، الفرع التابع لمجمع سوناطراك، في البداية، من إعادة تشغيل المحطة بشكل جزئي (100 ألف متر مكعب يوميًا) بعد 48 ساعة من الحادث. وبفضل التدابير السريعة التي اتخذتها خلية الأزمة، والتي عملت بشكل مستمر، تم استئناف العمل بالكامل في "ظرف قياسي".

البيان أشار إلى أن العملية شملت تسخير جميع إمكانيات المجمع لتوفير الأجهزة اللازمة والدعم التقني واللوجستي. فرق من مختلف فروع المجمع، بما في ذلك شركة الصيانة الصناعية بأرزيو (Somiz) والشركة الجزائرية للأشغال البترولية الكبرى (GTP) وغيرها، عملت بدون توقف منذ بداية الأزمة.

الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، قام بزيارة تفقدية لمحطة شط الهلال في 25 يوليو الجاري، برفقة الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، للتأكد من سير الأمور بشكل طبيعي.