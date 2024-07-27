احصاء أزيد من 1.2 مليون مستثمرة فلاحية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن انتهاء الاحصاء العام للفلاحة، الذي انطلق في 19 ماي 2024، وسجل أكثر من 1.2 مليون مستثمرة فلاحية عبر الجزائر. هذا الاحصاء، الذي جاء بعد 23 سنة من آخر احصاء في هذا القطاع، سيوفر معلومات هامة ليس فقط للفلاحة ولكن أيضًا للقطاعات الأخرى، وسيساعد في وضع برامج تنموية متعددة.

أشاد الوزير بجميع المشاركين في العملية، من جماعات محلية وهيئات الفلاحة إلى المهندسين الفلاحيين، واعتبر أن تعاونهم كان حاسمًا. وأكد على تحقيق نتائج ملموسة في الموسم الفلاحي، مع تكريم ثلاثة مصدرين في إطار جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر لسنة 2023.

وأشار الوزير إلى أن الخروب سيُضاف قريبًا إلى قائمة المنتجات الموجهة للتصدير، بعد التمور وزيت الزيتون. كما أكد على جهود تحسين إنتاج الحليب في ولاية الجزائر، بما في ذلك تشغيل مصنع شركة جيبلي برويبة، الذي سينتج مليون لتر يوميًا، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة.

خلال زيارته إلى ولاية الجزائر، وضع الوزير حجر الأساس لمشروع مركز لتخزين الحبوب بمزرعة حمادي جيلالي ببلدية رويبة، الذي سيخزن 5.000 طن من الحبوب. كما تفقد ورشة مصنع حليب تابع لشركة جيبلي برويبة، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 90%.

كما أكد شرفة على دعم الدولة لقطاع الخروب وتعزيز برامج الزراعة، بما في ذلك تشجيع زراعة الأشجار والحمضيات، وتسهيل الحصول على المياه المصفاة للمشاريع الزراعية.