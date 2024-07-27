المدية: حجز أكثر من (4114) قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة قصر البخاري، بحر هذا الآسبوع، من تحديد هويات ومكان تموقع مشتبه فيهم يقومون ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية، أين تم الإطاحة بمعظم عناصر الشبكة.

فبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم، تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3525 قرص مهلوس و14 غرام من المخدرات.

وبعاصمة الولاية المدية، تم وضع حد لشبكتين إجراميتين تمتهنان بيع وترويج المخدرات الصلبة والآقراص المهلوسة، مكنت من حجز 4114 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة (إكستازي).

كما تم توقيف (15) مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين (20 و39 سنة)، وحجز (14 غرام) من المخدرات بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات المتاجرة بالسموم وأسلحة بيضاء.