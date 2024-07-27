هذه قيمة المنتجات الغذائية المصدرة في 2023

بلغت صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية قرابة 400 مليون دولار خلال السنة الماضية 2023، حسبما أفادت به اليوم الأحد، مسؤولة بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وفي تصريحات للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضحت المديرة المركزية بمديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية بالوزارة، فرح مقيدش بأن "الجزائر قد صدرت خلال السنة الماضية ما قيمته 397 مليون دولار من المنتجات الغذائية"، وهو الأمر الذي تحقق "بفضل السياسة الوطنية الجديدة الداعمة للاستثمار في قطاعات كان يهيمن عليها الاستيراد في وقت سابق".

وأضافت أن الجزائر استطاعت الرفع من صادراتها خارج المحروقات أيضا بفضل "تحسين بيئة الاستثمار التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة، والسياسة الرشيدة المعتمدة في تسيير التجارة الخارجية وكذا رقمنة مختلف القطاعات التي كان لها دور ايجابي للتحكم في الاليات والأرقام، إضافة إلى تشجيع المبادرات ومرافقة الدولة لها".

و"تعزز هذه المؤشرات الايجابية الثقة والتفاؤل بقدرة المؤسسة الجزائرية على قلب المعادلة التقليدية القائمة على الاستيراد والتوجه أكثر نحو التصدير"، حسب المديرة المركزية التي أكدت مرافقة الوزارة ودعمها لكل القطاعات لاسيما تلك "الواعدة".