توقيف عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات بسطاوالي

أعلنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطاوالي، التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، عن إحباط نشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والمركبات، وتفكيكها لبيعها كقطع غيار.

العملية بدأت بعد تلقي بلاغ عن سرقة شاحنة نوع "شيري" مزودة بجهاز GPS. بعد التحقيقات، تمكنت الفرقة من تحديد موقع الشاحنة التي كانت قد نُقلت إلى ولاية مجاورة لتفكيكها، وذلك بفضل استراتيجيات التحقيق والمراقبة الدقيقة.

تم القبض على المشتبه فيه الأول بعد مراقبة تحركاته، وهو كان محل أوامر بالقبض لجرائم تتعلق بسرقة المركبات والتزوير. التحقيق معه وأعمال التفتيش أسفرا عن توقيف ثلاثة أفراد آخرين، واسترجاع مركبة، وحجز أدوات تستخدم في السرقة والتزوير، بالإضافة إلى مفاتيح تشغيل مركبات من أنواع مختلفة.

التحقيق الذي تم باستخدام الوسائل التقنية قد ساعد في حل 18 قضية متعلقة بسرقة السيارات في ولاية الجزائر والولايات المجاورة، وفتح ملفات أخرى لمصالح أمنية مختلفة.

بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق، ستُحال القضية إلى الجهات القضائية المختصة.