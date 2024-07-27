وفد طبي جزائري يجري 250 عملية جراحية بغزة

قام وفد طبي متكون من 13 جراح مبعوث إلى الأراضي الفلسطينية في إطار مبادرة لمكتب وهران لجمعية العلماء المسلمين بإجراء 250 عملية جراحية ومئات الفحوصات بالمستشفى الأندونيسي شمال غزة.

وقال رئيس الوفد الطبي، الدكتور برادعي مبارك، وهو رئيس المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين بوهران وعضو وطني في لجنة الإغاثة الدولية في تصريح لومالة الأنباء الجزائرية، أن "البعثة انطلقت إلى غزة يوم 1 جويلية وعادت إلى أرض الوطن يوم 25 من نفس الشهر، مشيرا إلى أنها تتكون من 13 جراح من مختلف الاختصاصات من وهران و ولايات أخرى".

وذكر أنه "رغم صعوبة ظروف التدخلات الطبية وخطورة الوضعية بقطاع غزة كانت المهمة ناجحة، معتبرا إياها تعبيرا عن مساندة الشعب الجزائري للشعب الفلسطيني الشقيق وتأكيدا لموقف الدولة الجزائرية المساند للقضايا العادلة والداعم للشعوب المستضعفة".

وأشار نفس المصدر إلى أن "الوفد الجزائري قرر التطوع والتكفل الذاتي بتكاليف السفر والإقامة كتعبير عن تضامنه مع الأخوة الفلسطينيين".

كما أوضح برادعي بأن "هذه البعثة لن تكون الأخيرة حيث تعتزم جمعية العلماء المسلمين تنظيم بعثات طبية أخرى".

وبخصوص التبرعات التي يتم جمعها أكد بأن الجمعية تسهر على إيصالها إلى الأراضي الفلسطينية.