الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية الليلة

أعلن مركز البحوث في مجال الفيزياء الفلكية وعلم الفلك والجيوفيزياء، عن حدوث ظاهرة فليكية، حيث ستشهد ليلة اليوم الأحد إلى يوم غد الإثنين، ذروة زخات شهب دلتا الدلويات الجنوبية والتي ستكون مرئيًة قبل الفجر بحد أقصى يبلغ 25 شهابا في اتجاه الجنوب الشرقي.

وأوضح المركز في بيان نشره، اليوم الأحد، أن "شهب دلتا الدلويات الجنوبية تُعد زخات معتدلة، وقد سُميت بهذا الاسم لأن إشعاعها الظاهري يقع في كوكبة الدلو بالقرب من أحد ألمع النجوم في هذه الكوكبة "دلتا أكواري" والتي يبدو أن الشهب تنشأ منها، وهي متواضعة الحجم بشكل عام، وتُنِتج مسارات طويلة ومستمرة، تبلغ سرعة دخولها حوالي 40 كيلومتراً في الثانية".

وقال المصدر ذاته إن "علماء الفلك اعتقدوا في البداية أن أصل هذه الشهب هو تَفَكُكْ مذنب أدى إلى ظهور المذنبين الحاليين "مارسدن" و"كراخت"، لكن الدراسات التي أُجريت مؤخراً في وكالة ناسا تشير إلى أن أصلها يعود إلى مذنب "ماكهولز" الذي يبلغ قطره حوالي 6.4 كيلومترا ويُكمِل مداراً كاملاً حول الشمس كل 5 سنوات".

وأكد مركز البحوث في مجال الفيزياء الفلكية وعلم الفلك والجيوفيزياء، "أن رصد شهب دلتا الدلويات الجنوبية، من الضروري العثور على مكان بعيد عن التلوث الضوئي، مع رؤية غير محجوبة نحو الجنوب، ومن المستحسن أولا ترك العينين تتكيف مع الظلام لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم البدء في الرصد من النصف الثاني من الليل حتى الفجر في اتجاه كوكبة الدلو".

وأضاف المصدر ذاته أنه "للعثور على الكوكبة، البدء من المثلث الصيفي، الذي يتكون من النجوم اللامعة: الذَنَبْ والنسر الواقع والطير، ويمكن أيضاً استخدام النجم الساطع القريب فم الحوت للإرشاد نحو نقطة الإشعاع دلتا أكواري".