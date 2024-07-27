احتياطيات الغاز في الجزائر.. وهذا ترتيبها إفريقيا

كشفت قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا خلال العام الماضي (2023).

وحسب بيانات نشرتها "وحدة أبحاث الطاقة"، أن احتياطيات الغاز في قارة أفريقيا وصلت إلى 17.89 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، بانخفاض 44 مليار متر مكعب، بنسبة 0.25 بالمائة، مقارنة مع 17.93 تريليون متر مكعب عام 2022.

وضمّت قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا، 3 دول عربية، وهي الجزائر ومصر وليبيا، بإجمالي 8.22 تريليون متر مكعب، استحوذت بها على 46 بالمائة تقريبًا من إجمالي الاحتياطيات.

وبحجم احتياطيات بلغ 5.94 تريليون متر مكعب، جاءت نيجيريا في صدارة القائمة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.5 بالمائة

وجاءت الجزائر، في المركز الثاني، بحجم احتياطيات من الغاز بلغ 4.50 تريليون متر مكعب، والترتيب العاشر عالميا.

وحتلت موزمبيق المركز الثالث، بحجم 2.84 تريليون متر مكعب، واستقرت احتياطيات مصر من الغاز عند 2.21 تريليون متر مكعب، محتلة الترتيب الرابع افريقيا.

وفي الترتيب الخامس، جاءت ليبيا بحجم احتياطيات وصل إلى 1.51 تريليون متر مكعب في 2023، كما حلّت الكونغو برازافيل في المرتبة السادسة بحجم 284 مليار متر مكعب، الكاميرون سابعا، بحجم احتياطيات بلغ 173 مليار متر مكعب، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية السنوية الصادرة حديثًا عن أوبك.

وتسبب انخفاض احتياطيات الغاز في أنغولا بصورة كبيرة عام 2023، وبلغت 55 مليار متر مكعب، مقارنة بـ129 مليار متر مكعب في 2022، لتحتل المركز الثامن، وتاسعا غينيا الاستوائية حجم احتياطيات غاز وصل إلى 39 مليار متر مكعب.

واختتمت الغابون قائمة الـ10 الكبار باحتياطي بلغ 26 مليار متر مكعب من الغاز في 2023.