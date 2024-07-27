بعد إعادة الاستغلال قريبا.. هذه مداخيل المرجان الأحمر المتوقعة

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، مساء أمس الأحد، أن المداخيل المالية التي يرتقب تحقيقها بعد إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر "قريبا" بالجزائر "ستتجاوز 167مليون دج سنويا".

وأبرز بداني، خلال زيارة ميدانية قادته إلى ولاية الطارف، بأن دراسة ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر في الجزائر الجارية حاليا على مستوى دائرته الوزارية قد بلغت مراحل "متقدمة" مشيرا إلى أن قرار فتح استغلال المرجان سيكون من صلاحيات الحكومة بعد عرضه للنقاش على مستواها.

وعلى هامش إشرافه رفقة والي الطارف، محمد مزيان، على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات ببلدية عين العسل، أوضح الوزير، أنه يرتقب تحقيق أرباح مالية تتجاوز 800 مليون دج خلال خمس سنوات بالإضافة إلى توفير آلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة.

وللإشارة، فقد أوقفت السلطات العمومية، نشاط استغلال المرجان الأحمر، قبل أكثر من 20 سنة من الآن، وبالضبط في سنة 2001، وذلك بعد تعرضه لاستنزاف كبير وغير منظم، بات يهدّد "الثروة" المتدفقة على الساحل الجزائري، لا سيما بسواحل القالة، وسكيكدة وجيجل شرقا، وإلى غاية تلمسان غربا.

وبتطرقه إلى الإنتاج السمكي في الجزائر، أبرز الوزير، سعي مصالحه إلى تحقيق إنتاج سنوي يعادل 200 ألف طن من السمك من الصيد البحري وتربية المائيات مع آفاق 2030 منها 50 بالمائة تخص الصيد البحري والنسبة الأخرى تتعلق بتربية المائيات.

وأضاف بداني في هذا السياق، بأن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتحقيق هذا الإنتاج الذي كان لا يتعدى 100 ألف طن سنويا مرجعا سبب مضاعفة الإنتاج إلى حجم الاستثمارات المسجلة حاليا.

ويواصل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، زيارة العمل والتفقد إلى ولاية الطارف اليوم الاثنين، حيث سيشرف على افتتاح الملتقى الوطني حول "الاستثمار في مجال تربية المائيات".