موجة حر قياسية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة تحت الظل على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية هي سيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة وغليزان، الشلف، وعين الدفلى. وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية يوم الأربعاء.

كما حذر المصدر ذاته في نشرية خاصة ثانية، من موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة تتعدى 42 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الأربعاء على ولايات بجاية وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

وفي تنبيه آخر، توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تشكل رعود وأمطار بداية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا، على ولايات تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، المدية، برج باجي مختار، تمنراست، إن قزام، إن صالح، تندوف وأدرار.