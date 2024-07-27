انفجار كبير داخل مركب تمييع الغاز يثير حالة هلع بوهران

تسبب انفجار مفاجئ في حدود الساعة الواحدة من ليلة الأحد إلى الإثنين بالمنطقة الصناعية بطيوة بوهران، وبالتحديد بمركب تمييع الغاز " جي أن ال 1 " التابع لمجمع سوناطراك في حالة هلع كبيرة امتدت لتصل إلى عامة سكان المنطقة الذين خرجوا من بيوتهم نتيجة قوة الانفجار وانبعاث ألسنة النيران في السماء.

وحسب مصادر جد مطلعة، فإن الانفجار وقع على مستوى سخان عملاق ينتج البخار، وذلك أثناء محاولة إقلاعه، حيث انفجر بشكل مفاجئ محدثا دويا كبيرا وصل مداه إلى مسافات طويلة، ومتسببا في حالة استنفار قصوى داخل المصنع والمنطقة الصناعية ككل، وحتى في أرجاء المدينة، لاسيما بعد أن تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وحسب ذات المصادر، فإن الانفجار أدى إلى إصابة أحد عمال المصنع بحروق على مستوى أطراف جسمه، ليتم نقله على جناح السرعة باتجاه أقرب المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاجات اللازمة، دون وجود إصابات بليغة. في حين تدخلت مصالح الحماية المدنية بشكل مستعجل رفقة فرق المركب من أجل احتواء أثار هذا الحادث العارض الذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مع تنقل أرمادة من مسؤولي المجمع من أجل الوقوف على مجريات الحادث ومحاولة معرفة أسباب وقوعه.