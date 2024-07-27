أولمبياد ..سقوط جماعي للمبارزة وإقصاء خليف

جاءت نتائج المبارزة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024 مخيبة للأمال بعد الخروج والاقصاء الجماعي لعناصر المنتخب الوطني من الدور الأول.

وأقصيت صبيحة اليوم، سوسن بوضياف بطلة ألعاب المتوسط 2022 أمام الأوكرانية كرافاتسكا بنتيجة (15-8) في سيف الحسام لتتبعها زهرة كحلي التي انهزمت أمام التونسية دغفوس بنتيجة (15-12) في سيف الحسام دائما.

بدورها أقصيت شيماء بن عدودة أمام الكازاخستانية ساريباي بنتيجة (15-9) في سيف الحسام ليلحقها سليم هروي الذي أقصي أمام البولندي جوركويتز بنتيجة (15-8) في سلاح الشيش.

وفي سياق المشاركة الجزائرية في أولمبياد باريس تمكنت صبيحة اليوم، الجذافة نهاد بن شاذلي من تحقيق نتيجة رمزية بعد أن تأهلت إلى نهائي صنف E عقب تصدرها المجموعة الثانية وهو نهائي خاص بتحديد المراتب وليس للتنافس على الميداليات.

لاحقا اقصيت الملاكمة الجزائرية، حجيلة خليف (وزن 60 كلغ) أمام منافستها الصربية ناتاليا شاردينا من الدور الأول وهذا بإجماع الحكام 5-0