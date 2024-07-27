فرنسا: عمليات تخريب جديدة طالت شبكة الألياف البصرية

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين عن تعرّض شبكة الألياف البصريّة العائدة لعدد من شركات الاتّصالات في ستّ مناطق فرنسيّة، لعمليّات "تخريب ليليّة"، من دون أن تؤثّر على الاتّصال بالإنترنت في باريس.

وتأتي عمليّات التخريب الّتي طالت مناطق في شمال فرنسا وشرقها وجنوبها الشرقيّ وجنوبها الغربيّ، بعد ثلاثة أيّام من "هجوم" طال شبكة السكك الحديد، وتسبّب باضطراب حركة القطارات السريعة، ووقع قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة الّذي أقيم الجمعة في العاصمة الفرنسيّة.

وأعمال تخريب شبكة الألياف البصرية الأخيرة، أثرت على خطوط الاتصال الأرضية، وفقا لصحيفة “لو باريزيان: الفرنسية.

وأعلنت السلطات الفرنسيّة الإثنين عودة حركة القطارات السريعة إلى طبيعتها، بعد ثلاثة أيّام من أعمال تخريب منسّقة أحدثت فوضى عارمة في المحطّات قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.