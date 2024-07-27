شركات طيران تعلق رحلاتها إلى بيروت

مددت مجموعة لوفتهانزا تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 5 أوت على الأقل "بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط"، بحسب بيان صدر الإثنين.

وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة، وهي الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينغز ولوفتهانزا جرى تعليقها "كإجراء احترازي".

ومن جانبها، قالت الخطوط الجوية الدولية السويسرية، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، اليوم الإثنين إنها ستعلق رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى الخامس من أوت بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن القرار يؤثر على رحلتين من وإلى زيوريخ في 30 جويلية وقبل ذلك ألغت شركة "طيران صن إكسبرس" التركية للرحلات منخفضة التكاليف وشركة "إيه جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة "طيران إيجه" اليونانية و"الخطوط الجوية الإثيوبية" وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الإثنين.

وأدى هجوم صاروخي أسقط 12 قتيلا في "مجدل شمس" بهضبة الجولان السوري التي يحتلها الكيان الصهيوني يوم السبت إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين دولة الاحتلال وحزب الله.

وكان الجيش الصهيوني أكد في وقت سابق اليوم، أن الهجوم الصاروخي لحزب الله على مجدل شمس، يستحق الرد.