عبد الحكيم بلعابد: الدخول المدرسي الجديد سيكون ناجحا كسابقيه

طمأن عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية اليوم من ولاية البويرة الأولياء بشأن الدخول المدرسي الجديد 2024 /2025 حيث قال إنه سيكون ناجحا كالسنوات التي مضت وهذا بناء على عدة معطيات .

وذكر بلعابد أن من بين الأسباب التي ستنجح الدخول المدرسي هو الاعتماد على الرقمنة وكذلك التسهيلات التي منحتها وزارة الداخلية من أجل الولوج إلى القاعدة الوطنية للبيانات الشخصية ما سمحت بإحصاء جميع الأطفال وتحديد مكانهم من أجل تسجيلهم في المدارس، وأضاف أن العملية مكنتهم من بلوغ نسبة 98.9 بالمائة على أن تتواصل لتبلغ الحد الأعلى.

وأكد بلعابد أن المدارس ستشهد رفاهية خلال الدخول المدرسي الجديد وذلك من خلال جملة الإصلاحات التحتية والتي أحصى خلالها ترميم وتجهيز أكثر من 1700 مدرسة ابتدائية على أن تتوفر بها الأجهزة الذكية.

وفي التأطير البيداغوجي، أكد الوزير أن الوزارة تعتمد أساسا على المنتوج من المدارس العليا للأساتذة وتبقى مستعدة لامتصاص المتخرجين في حدود المناصب المتاحة.

وأكد بلعابد أن الدخول المدرسي الجديد سيشهد قفزة نوعية من خلال فتح أقسام التحضيري بمختلف المدارس ليسمح لعديد الأولياء بتسجيل أبنائهم.

هذا أشار ذات الوزير أن كل الإجراءات الإدارية من توزيع المنح أو توزيع الكتب قد تتم قبل نهاية الشهر الحالي.

وللإشارة، فإن وزير التربية حل بولاية البويرة برفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني من أجل تدشين ووضع منشآت قيد الخدمة.