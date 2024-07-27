رئاسيات فنزويلا.. مادورو يفوز بولاية ثالثة

قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد.

وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على أكثر من 51 في المائة من الأصوات بعد فرز 80% من صناديق الاقتراع.

وجاء فوز مادورو على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة.

وأضافت اللجنة أن مرشح المعارضة إدموندو غونثاليث حصل على 44% من الأصوات، رغم أن المعارضة قالت في وقت سابق إن لديها ما يدعوها "للاحتفال" وطلبت من أنصارها مواصلة مراقبة عملية فرز الأصوات.

وقال غونثاليث على موقع إكس قبل الإعلان عن النتائج "لا يمكن إخفاء النتائج. البلاد اختارت التغيير سلميا".

ويأتي هذا بعد وقت قصير على تلميح رئيس الحملة الانتخابية للحزب الحاكم في فنزويلا إلى أنّ الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، في خطوة أتت بعد دقائق من تلميح المعارضة إلى أنّ الفائز هو مرشحها.