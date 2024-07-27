نتائج الثانوية العامة في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، صباح اليوم الاثنين، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، دون الإعلان عن نسبة نجاح لطلبة الثانوية العامة لهذا العام بسبب" أن أعداد الطلبة لم تكتمل".

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، نقلته وسائل اعلام محلية، إن 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 450 طالبا، بالإضافة لـ 400 معلم.

وصادر الاحتلال حقّ عشرة آلاف من طلبة المدارس والجامعات في القطاع في الحياة، وترافق ذلك مع تدمير 286 مبنى من أصل 307 بناء مدرسي، وما تبقى منها تحولت لمراكز للإيواء.

وفي الضفة، حرم الاحتلال 55 طالبا من التقدم لامتحانات الثانوية العامة بسبب اعتقالهم في سجون الاحتلال.

وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت التربية والتعليم في وقت سابق، أنها مصممة على عقد الامتحان لطلبة غزة "عندما تتاح" الإمكانيات لذلك، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 630 الف طالب وطالبة حرموا من العملية التعليمية منذ بداية العدوان.

ودعت الفصائل والقوى وكذلك دعوات شبابية في القرى والمدن بالضفة المحتلة، إلى إلغاء كافة الاحتفال في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان على غزة والضفة الغربية والقدس.

وطالبت كذلك، بمنع استخدام المفرقعات والألعاب النارية خاصةً أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة، مع حظر أي مظهر من مظاهر الفرح والهزج وإطلاق النار في الهواء للتعبير عن حالة التضامن والتكافل الشعبي الفلسطيني.