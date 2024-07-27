بوتين يثني على الجزائر ويهاجم واشنطن

أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجزائر والهند والصين، لمشاركة طواقم عسكرية منها، أمس الأحد، في "يوم البحرية الروسية"، بنهر "نيفا" في مدينة سان بطرسبورغ الواقعة شمال غرب البلاد.

وقال بوتين في خطاب خلال العرض العسكري، أنه "سعيد بصدق لاستقبال طواقم سفن حربية من الجزائر والهند والصين، وممثلي عشرات الدول الأجنبية والوفود التي تحتفل معنا بعيد اليوم"، وفق ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وتناول في خطابه، مشاريع أمريكية لنشر صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الألمانية، فقارنها بفترة الحرب الباردة، وقال روسيا "ستتخذ إجراءات مماثلة". وقال تحديدا: "إذا نفذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطط، فسوف نعتبر أنفسنا متحررين من الموقف الأحادي الجانب السابق، بخصوص نشر أسلحة متوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك زيادة قدرات قواتنا البحرية اليوم، وتطوير عدد من الأنظمة البحرية".

وأضاف الرئيس الروسي: "سنتخذ إجراءات مماثلة لنشرها، مع مراعاة تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا ومناطق أخرى من العالم". مبرزا بأن طواقم بحرية بلاده "تقاتل بشجاعة في أوكرانيا".