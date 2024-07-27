القرض الشعبي الجزائري.. هذا هو تاريخ توزيع الأرباح على المساهمين

كشف القرض الشعبي الجزائري، اليوم الإثنين، أن عملية توزيع الأرباح على المساهمين ستكون يوم 1 أوت 2024.

وجاء في بيان البنك عبر صفحته الرسمية على "الفايسيوك"، يسر بنك القرض الشعبي الجزائري أن يعلم مساهميه أنه بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في 14 جويلية 2024، والمتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2024، خاصة تلك المتعلقة بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية وتوزيع صافي الربح للسنة المالية 2023، المقدر بمبلغ 38.015.976.773.22 دينار كالتالي:

الاحتياطي القانوني: 1.900.798.838.66 دينار.

الأرباح الموزعة: 25.000.000.000.00 دينار أي 125 دينار/ سهم.

الاحتياطات الاختيارية: 11.115.177.934.56 دينار.

ولهذا الغرض –يضيف البيان- حددت المديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري تاريخ دفع الأرباح ابتداء من يوم الخميس 1 أوت 2024.

وأشار البيان، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزامنا بتعزيز ثقة مساهمينا من خلال مشاركة نجاحنا معهم، كما نود أن نُعبر عن خالص امتناننا لجميع المساهمين، الذين يعتبر دعمهم والتزامهم أساسيين لنجاحنا.