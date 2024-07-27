الاتحاد الدولي للجيدو يفتح تحقيقا حول استبعاد دريس

كشف الاتحاد الدولي للجيدو عن فتح تحقيق بخصوص ظروف استبعاد المصارع الجزائري دريس مسعود من الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي للجيدو صدر اليوم عبر موقعه الرسمي بأنه وبتاريخ 28 جويلية 2024، تم استبعاد مسعود رضوان دريس من الجزائر خلال مراقبة الوزن الرسمية بسبب زيادة وزنه بمقدار 400 غرام وهي ليست حالة شاذة باعتراف هذا الاتحاد عندما أشار في ذات البيان إلى جود حوادث مماثلة وذكر باستبعاد 4 مصارعين في الأولمبياد الأخير بطوكيو 2021 لم يجتازوا بدورهم اختبار التحكم في الوزن.

وأوضح الاتحاد الدولي للجيدو في بيانه بأنه أثناء عملية قياس الوزن في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وصل دريس لحضور جلسة التحكم في الوزن قبل الموعد النهائي بعشر دقائق وتبين أن وزنه يتجاوز الحد المسموح به للوزن بمقدار 400 غرام.

وبعد أن شدد الاتحاد الدولي للجيدو عما وصفه "التمسك بقوة بمبادئ اللعب النظيف والروح الأولمبية وعدم التمييز والإيمان بأن الرياضة ينبغي أن تظل عالما من النزاهة والعدالة، بعيدا عن تأثيرات الصراعات الدولية"

راح يشكك في ظروف غياب دريس مسعود لما تحدث في بيانه دائما عن اقحام السياسة في الرياضة مضيفا "لسوء الحظ، غالبًا ما يصبح الرياضيون ضحايا للنزاعات السياسية الأوسع التي تتعارض مع قيم الرياضة"

وأكد الاتحاد الدولي للجيدو بأنه لجأ إلى تطبيق اللوائح عبر إقصاء دريس مسعود من الألعاب بسبب فشله في التحكم في الوزن وإن كان غير مؤهل في الوقت الحالي لتقديم مبرر لحالة الوزن الزائد التي سجلها المصارع الجزائري، فإنه سيلجأ بعد نهاية المنافسة الأولمبية إلى "إجراء مراجعة وتحقيق كاملين للوضع وسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر".